84-летний дедушка отдал свои сбережения на помощь ВСУ — волонтеры плакали

Сила украинской нации заключается в том, что мы стоим как один за свободу своей земли: от малышей и до пожилых людей. В Луцке 84-летний дедушка принес волонтерам пять тысяч гривен.

Деньги он бережно замотал в газету. Старенький отдает на нужды нашей армии свои сбережения с пенсии. Волонтеров, которые ныне обеспечивают всем необходимым украинское войско, такой поступок дедушки очень умилил.

Многие начали плакать, мы с ним обнимались. Классный дедушка, — рассказывает руководительница волонтерского штаба Ольга Валяник.

Деньги дедушки потратят на закупку дронов с тепловизорами, бронежилетов, касок и т.д.

Настоящие герои среди нас: они простые, застенчивые и преданные своему делу. Воспитательница спасла 30 детей-сирот из Чернигова. Она почти месяц прикрывала малышей от российских ракет и затем вывезла в безопасное место. Смотри, через что ей и ее подопечным пришлось пройти.