Разбитая школа, техника и заминированная земля! Как выживает село Протопоповка в Харьковской области

В Протопоповке в Харьковской области не засеяно ни одно поле — сельхозтехнику местного агропредприятия разбили оккупанты, а земля заминирована. Село расположено недалеко от Балаклеи, оккупанты так и не зашли туда, однако позиции врага были в окрестностях Протопоповки, поэтому она 5 месяцев находилась на линии огня.

В центре Протопоповки дети на асфальте рисуют мир, у надписи “Мы за нашу страну” — воронка от снаряда. В побитом ракетами здании культуры празднуют начало каникул.

Оккупанты разрушили энергетическую и газовую системы — до зимы село жило без света и газа. Когда в Протопоповке от российского снаряда погибла женщина, началась массовая эвакуация.

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Лариса с семьей когда-то имела большое хозяйство, трактором обрабатывали паи. Все уничтожено — дом, сарай. Вспоминает, когда во двор прилетело семнадцатый раз — решили ехать.

Единственное, что нужно — стройматериалы. Заходят некоторые фонды, но у нас красная зона — Харьковская область, рядом Изюм, и некоторые фонды боятся давать, я так думаю. Зачем давать, если может сюда еще что-то, не дай Бог, прилететь, — говорит староста Протопоповского старостинского округа Александр Сыров.

До большой войны Протопоповке хорошо помогало местное агропредприятие, но сейчас и они бедствуют. Россияне уничтожили все — технику, семена, удобрения, горюче-смазочные материалы, склады, убытки более 100 млн грн. Люди готовы все восстанавливать, но им нужна помощь.

Большая проблема – заминированные земли. В этом году из почти четырех тысяч гектаров не засеяли ни одного поля.

Напомним, ранее мы рассказывали историю волонтера о работе на деоккупированных территориях.

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