Розтрощена школа, техніка та замінована земля! Як виживає село Протопопівка на Харківщині

У Протопопівці на Харківщині не засіяне жодне поле — сільгосптехніку місцевого агропідприємства розтрощили окупанти, а земля замінована. Село розташоване неподалік Балаклії, окупанти так і не зайшли, однак позиції ворога були на околицях Протопопівки, тож вона 5 місяців перебувала на лінії вогню.

У центрі Протопопівки діти на асфальті малюють мир, біля напису “Ми — за нашу країну” — вирва від снаряда. У побитому ракетами будинку культури святкують початок канікул.

Окупанти зруйнували енергетичну та газові мережі — до зими село жило без світла і газу. А коли в Протопопівці від російського снаряда загинула жінка, почалась масова евакуація.

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Пані Лариса з родиною колись мала велике господарство, трактором обробляли паї. Все знищено — будинок, сарай. Пригадує, коли на подвір’я прилетіло всімнадцяте — вирішили їхати.

Єдине, що потрібно — стройматеріали. Заходять деякі фонди, але ж в нас червона зона — Харківщина, поруч Ізюм, і деякі фонди бояться давати, я так думаю. Навіщо давати, якщо може сюди ще щось, не дай Боже, прилетіти, — говорить староста Протопопівського старостинського округу Олександр Сиров.

До великої війни Протопопівці добре допомагало місцеве агропідприємство — але зараз і вони бідують. Росіяни знищили все — техніку, насіння, добрива, паливно-мастильні матеріали, склади, збитків понад 100 млн грн. Люди готові все відновлювати, але їм потрібна допомога.

Велика проблема — заміновані землі. Цьогоріч із майже чотирьох тисяч гектарів не засіяли жодного поля.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію волонтера про роботу на деокупованих територіях.

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