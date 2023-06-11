Україна

Розтрощена школа, техніка та замінована земля! Як виживає село Протопопівка на Харківщині

Тетяна Доцяк 11 Червня 2023, 22:00

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