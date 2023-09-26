Президент вернулся не с пустыми руками! Кулеба о результатах визитов Зеленского в США и Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский недавно вернулся из США. Там у него было много встреч, оказывающих влияние на помощь Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини о визите Зеленского в Белый дом.

Результаты поездки Зеленского в США

Президент вернулся домой не с пустыми руками. Кулеба рассказал, что есть новые договоренности по поставкам оружия Украине, договоренности о совместном производстве оружия, четкое подтверждение поддержки Украины.

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Скептические взгляды на помощь Украине не популярны среди сенаторов США. Такие взгляды существуют среди общественности, однако они не являются базовыми.

Скоро в США будут проходить выборы. Украина не будет вмешиваться в избирательный процесс и сделает все, чтобы не стать темой предвыборных спекуляций.

О Генассамблее ООН

Впервые о безосновательности нахождения России в ООН Украина заговорила в декабре прошлого года. С января по сентябрь было увеличение интереса среди ключевых государств ООН к теме реформы Совбеза ООН.

Тема реформы ООН сейчас актуальна как никогда. Публичные разговоры об этом настолько громкие, что раньше никогда такого не было, — отметил Кулеба.

Он добавил, что чем очевиднее будет неспособность ООН реагировать на войну, которую развязала Россия, тем насущнее потребуется ее реформация. Это будет долгий процесс, но в конце концов будут наработаны изменения в уставе ООН, которые изменят правила применения Вето в этой организации.

Также Зеленский летал в Канаду. В Канаде не задавали вопросу президенту, звучали только предложения сотрудничества.

О зерновом кризисе с Польшей

Кулеба отметил, что Украина никогда не сходила с конструктивного пути решения этого вопроса. Наша страна пыталась не допустить обострений.

— Мы очень многое сделали с Европейской комиссией, чтобы не допустить повторного введения национальных запретов. Мы против того, чтобы этот вопрос становился обручением политических процессов, — подчеркнул министр. Он добавил, что нам с поляками нужно совместно побеждать врага, потому что вместе мы сильнее.

Ранее мы более подробно рассказывали, почему Польша запретила импорт украинского зерна. Читай больше о зерновом вопросе по ссылке.

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