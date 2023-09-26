Украина

Президент вернулся не с пустыми руками! Кулеба о результатах визитов Зеленского в США и Канаду

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 сентября 2023, 16:00
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