Президент повернувся не з пустими руками! Кулеба про результати візитів Зеленського до США та Канади

Президент України Володимир Зеленський нещодавно повернувся з США. Там у нього було багато зустрічей, які впливають на допомогу Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про візит Зеленського до Білого дому.

Результати поїздки Зеленського в США

Президент повернувся додому не з порожніми руками. Кулеба розповів, що є нові домовленості щодо постачання зброї Україні, домовленості про спільне виробництво зброї, чітке та не порушне підтвердження підтримки України.

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Скептичні погляди щодо допомоги Україні не є популярними серед сенаторів США. Такі погляди існують серед громадськості, проте вони не є базовими.

Скоро у США відбуватимуться вибори. Україна не втручатиметься у виборчий процес і зробить все, щоб не стати темою для передвиборчих спекуляцій.

Про Генасамблею ООН

Вперше про безпідставність знаходження Росії в ООН Україна заговорила у грудні минулого року. З січня по вересень було збільшення інтересу серед ключових держав ООН до теми реформи Радбезу ООН.

Тема реформи ООН зараз актуальна як ніколи. Публічні розмови про це настільки гучні, що раніше ніколи такого не було, — зазначив Кулеба.

Він додав, що чим очевиднішою ставатиме нездатність ООН реагувати на війну, яку розв’язала Росія, тим нагальніше буде потреба її реформації. Це буде довгий процес, але зрештою будуть напрацьовані зміни до статуту ООН, які змінять правила застосування Вето в цій організації.

Також Зеленський літав до Канади. У Канаді не ставили запитань президенту, звучали лише пропозиції співпраці.

Про зернову кризу з Польщею

Кулеба зазначив, що Україна ніколи не сходила з конструктивного шляху розв’язання цього питання. Наша країна намагалася не допустити загострень.

— Ми дуже багато зробили з Європейською комісією, щоб не допустити повторного запровадження національних заборон. Ми проти, щоб це питання ставало зарученням політичних процесів, — наголосив міністр. Він додав, що нам з поляками потрібно спільно перемагати ворога, бо разом ми сильніші.

Раніше ми детальніше розповідали, чому Польща заборонила імпорт українського зерна. Читай більше про зернове питання за посиланням.

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