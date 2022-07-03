РФ против украинского обучения, поэтому целят по школам: как оккупанты уничтожают Харьков

В Харьковской области за сутки четыре человека ранены из-за обстрелов армией России, сообщают в облвоенадминистрации.

Россияне ударили по Харькову Искандерами, когда город мирно спал, в четыре утра раздались четыре мощных взрыва.

Одна из ракет упала во двор школы, на месте удара образовалась здоровенная воронка. В школе вылетели окна, двери, а убрать то, что наделали оккупанты, собрались родители школьников.

Говорят, что дети мечтали 1 сентября сесть за парты, однако оккупанты не хотят, чтобы украинские дети получали образование.

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Рашисты ударили и по объекту критической инфраструктуры в Киевском районе города.

Напомним, ранее мы рассказывали, что теперь будет с разрушенным спорткомплексом ХПИ в Харькове.