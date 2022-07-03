РФ проти українського навчання, тому цілять по школах: як окупанти знищують Харків

На Харківщині за добу чотири особи поранені через обстріли армією Росії, повідомляють в облвійськадміністрації.

Росіяни вдарили по Харкову Іскандерами, коли місто мирно спало, о четвертій ранку пролунало чотири потужних вибухи.

Одна з ракет впала на подвір’ї школи, на місці удару утворилася величезна вирва. В школі повилітали вікна, двері, прибрати те, що наробили окупанти, зібралися батьки школярів.

Кажуть, що діти мріяли 1 вересня сісти за парти, однак окупанти не хочуть, щоб українські діти отримували освіту.

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Рашисти вдарили й по об’єкту критичної інфраструктури у Київському районі.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що тепер буде зі зруйнованим спорткомплексом ХПІ у Харкові.