Україна

Розбирають завали та шукають кошти на відбудову — що тепер зі зруйнованим спорткомплексом ХПІ

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 01 Липня 2022, 15:00

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