Розбирають завали та шукають кошти на відбудову — що тепер зі зруйнованим спорткомплексом ХПІ

У Харкові розбирають завали зруйнованого спорткомплексу політехніки. 24 червня туди влучили дві російські ракети з Бєлгорода.

Це був один з найбільших спортивних комплексів міста, куди приходили займатись півтори – дві тисячі людей і де готували олімпійських чемпіонів.

Точної суми збитків ще не порахували. Відновити ХПІ державним коштом буде вкрай важко, адже надходження до обласного та міського бюджетів нині вполовину менші.

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Тож імовірно, що гроші на відновлення шукатимуть за кордоном.

Я маю намір говорити про цей об’єкт на конференції Лугано у Швейцарії щодо відновлення України, яка стартує вже цього понеділка, — каже депутатка та голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева.

Нині ж кількадесят студентів та викладачів ХПІ збираються на толоку, щоб розібрати завали рідного місця.

Ігнорування сигналів повітряної тривоги може бути твоєю фатальною помилкою. Безпека в ТРЦ під час сирени чи будь-якому іншому людному місці завжди має бути пріоритетом.

Дивись, чому навчила Україну трагедія в Кременчуці та як зберегти собі життя.

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