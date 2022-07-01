Разбирают завалы и ищут средства на восстановление — что теперь с разрушенным спорткомплексом ХПИ

В Харькове разбирают завалы разрушенного спорткомплекса политехники. 24 июня туда попали две российские ракеты из Белгорода.

Это был один из самых больших спортивных комплексов города, куда приходили заниматься полторы – две тысячи человек и где готовили олимпийских чемпионов.

Точной суммы ущерба еще не посчитали. Восстановить ХПИ за государственные средства будет крайне тяжело, ведь поступления в областной и городской бюджеты сейчас наполовину меньше.

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Вероятно, деньги на восстановление будут искать за границей.

Я намерена говорить о данном объекте на конференции Лугано в Швейцарии по восстановлению Украины, которая стартует уже в этот понедельник, — говорит депутат и председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Сейчас же несколько десятков студентов и преподавателей ХПИ собираются на толоку, чтобы разобрать завалы родного места.

Игнорирование сигналов воздушной тревоги может быть твоей роковой ошибкой. Безопасность в ТРЦ во время сирены или в любом другом людном месте всегда должна быть приоритетом.

Смотри, чему научила Украину трагедия в Кременчуге и как сохранить себе жизнь.

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