Символ надежды и просьбы о помощи — родственники военнопленных передали вышитый рушник Папе Римскому

Родственники украинских военных, которых Россия держит в плену, передали вышитый рушник Папе Римскому. Таким образом просят Понтифика помочь в деле возвращения своих родных, как он это уже делал для других освобожденных пленников.

Жены, мамы и дочери пленных вышивали рушник собственноручно на старинном полотне. Они рассказали, почему выбрали такой символ.

Родственники военных собрались под посольством Ватикана. Глава ОО Вояцький визвіл Наталья Епифанова рассказала, что они представляют около 400 семей.

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На вышитом рушнике орнамент из девушек, взявшихся за руки. За основу взяли старинный подольский орнамент. А столетнее полотно специально взяли темное, не отбеленное, — это тоже символ.

Хотим передать Папе Римскому как символ надежды и нашей просьбы о помощи спасти наших детей и родных, — говорит Наталья.

Свое послание они передают дипломатическому представителю Папы Римского в Украине. Они рассказали ему, как оккупанты пытают украинских пленных, морят голодом и холодом.

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Апостольский нунций в Украине Висвалдас Кулбокас говорит, что постоянно пересылают из Украины письма, списки пленных. Когда Папа имеет возможность, то пытается внести свой вклад.

По данным Минреинтеграции, Россия удерживает в плену более 2000 украинцев. Однако родные считают, что эта цифра больше, потому что не учитывают пропавших без вести. Во время полномасштабного вторжения во время обменов удалось вернуть более 1300 украинцев.

Российские военные не только берут украинцев в плен, но и совершают военные преступления против мирного населения. Ранее в МВД сообщили, сколько гражданских погибло в Украине во время полномасштабного вторжения России.

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