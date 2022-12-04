Символ надії та прохання допомоги — родичі військовополонених передали вишитий рушник Папі Римському

Родичі українських військових, яких Росія тримає в полоні, передали рушник Папі Римському. У такий спосіб просять Понтифіка посприяти у справі повернення своїх рідних, як він це уже робив для інших звільнених бранців.

Дружини, мами та дочки полонених вишивали рушник власноруч на старовинному полотні. Вони розповіли, чому обрали такий символ.

Родичі військових зібралися під посольством Ватикану. Голова ГО Вояцький визвіл Наталія Єпіфанова розповіла, що вони представляють близько 400 сімей.

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На вишитому рушникові орнамент з дівчат, які взялися за руки. За основу взяли старовинний подільський орнамент. А сторічне полотно навмисне взяли темне, не вибілене, — це теж символ.

Хочемо передати Папі Римському як символ надії та нашого прохання допомогти врятувати наших дітей та рідних, — каже Наталія.

Своє послання вони передають дипломатичному представнику Папи Римського в Україні. Вони розповіли йому, як окупанти катують українських полонених, морять голодом та холодом.

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Апостольський нунцій в Україні Вісвалдас Кулбокас каже, що постійно пересилають з України листи, списки полонених. Коли Папа має можливість, то намагається зробити свій внесок.

За даними Мінреінтеграції, Росія утримує в полоні понад 2000 українців. Проте рідні вважають, що ця цифра більша, бо не враховують зниклих безвісти. За часів повномасштабного вторгнення, під час обмінів, вдалося повернути понад 1300 українців.

Російські військові не тільки беруть українців у полон, а й чинять воєнні злочини проти мирного населення. Раніше у МВС повідомили, скільки цивільних загинуло в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

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