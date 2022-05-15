Российская так называемая “спецоперация” уже обанкротилась — Зеленский об итогах 81 дня войны

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая опубликовал традиционное вечернее обращение к украинскому народу о войне с Россией.

Завершается 81-й день нашей обороны и начинается еще одна неделя круглосуточной работы на Украине и победе.

Продолжаем очень сложные и щепетильные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, из Азовстали. Этим вопросом занимаемся ежедневно. И главное, чтобы договоренности выполнялись.

Готовимся к новым попыткам России наступать на Донбассе, как-то активизировать свое движение на юге Украины. Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая “спецоперация” уже обанкротилась.

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Но обязательно придет момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания реальности.

Что бы они ни “креативили” в Херсоне и Мелитополе, как бы ни изображали свою “власть” в оккупированных районах Приазовья и Донбасса, их пребывание там все равно временное. Там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь.

Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанская, городов и общин Донецкой области – вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, заберут это зло с собой назад Россию.

Заберут, потому что будут отступать. Вот чем завершится вся лихорадочная активность российских военных, которую мы видим сейчас. И я благодарен всем украинцам и украинкам, приближающим это время.

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Смотри полное видео обращение Зеленского 15 мая

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил рецепт победы в войне с Россией.