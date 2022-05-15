Російська так звана “спецоперація” вже збанкрутувала — Зеленський про підсумки 81 доби війни

Президент України Володимир Зеленський 15 травня опублікував традиційне вечірнє звернення до українського народу щодо війни з Росією.

Завершується 81-й день нашої оборони й починається ще один тиждень цілодобової роботи на Україну і на перемогу.

Продовжуємо дуже складні й делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з Азовсталі. Цим питанням займаємось щоденно. І головне, щоб домовленості виконувались.

Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі, якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті й що їхня так звана “спецоперація” вже збанкрутувала.

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Але обовʼязково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності.

Що б вони не “креативили” в Херсоні та Мелітополі, як би не зображали свою нібито “владу” в окупованих районах Приазовʼя і Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасове. Там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя.

Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області – вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, заберуть це зло із собою назад у Росію.

Заберуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться вся гарячкова активність російських військових, яку бачимо зараз. І я вдячний усім українцям і українкам, які наближають цей час.

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Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив рецепт перемоги у війні з Росією.