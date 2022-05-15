Україна

Російська так звана “спецоперація” вже збанкрутувала — Зеленський про підсумки 81 доби війни

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 15 Травня 2022, 22:45
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