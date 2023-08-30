После удара ВСУ их… добили свои же! Как РФ относится к раненым в боях россиянам

Наши военные постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Россияне и сами охотно накрывают свои же позиции артиллерией. Об этом свидетельствуют пленные, выжившим под двойным огнем, который они называют сплошным адом.

В настоящее время с пленёнными военными вражеской армии работают следователи СБУ.

Один из российских военнопленных, 45-летний Роман, рассказывает, что перед глазами до сих пор остатки тел собратьев.

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Он — кадровый военный армии РФ. Летом прошлого года попал на Запорожское направление. Но убеждает украинские службы: ничего, кроме лопаты, в руках не держал.

Другой военнопленный, Абдулла из Дагестана, “докопался” до обострения болезни — прямо в окопе у него отказали ноги.

Россияне вспоминают, как их накрыла украинская артиллерия, и они скрывались за останками трупов других солдат. После огня от ВСУ оккупантов начали добивать свои же.

Другие россияне ещё раньше жаловались своим женам, как страшно воевать им в Украине. Детальнее об этом можешь узнать из перехваченных разговоров.

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