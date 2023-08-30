Після удару ЗСУ їх… добили свої ж! Як РФ ставиться до поранених у боях росіян

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Росіяни й самі залюбки накривають свої ж позиції артилерією. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем, який вони називають суцільним пеклом.

Нині із захопленими вояками ворожої армії працюють слідчі СБУ.

Один із російських військовополонених, 45-річний Роман, розповідає, що перед очима досі — рештки тіл побратимів.

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Він — кадровий армієць армії РФ. Влітку минулого року потрапив на Запорізький напрямок. Але переконує українські служби: нічого, окрім лопати, в руках не тримав.

Інший військовополонений, Абдула з Дагестану, “докопався” до загострення хвороби — прямо в окопі в нього відмовили ноги.

Росіяни пригадують, як їх накрила українська артилерія і вони ховалися за рештками трупів інших солдатів. Після вогню від ЗСУ окупантів почали добивати свої ж.

Інші росіяни ще раніше жалілися своїм дружинам, як страшно їм воювати в Україні. Детальніше про це можеш дізнатися із перехоплених розмов.

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