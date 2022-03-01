Украина

Россия будет распространять лживую информацию о капитуляции Украины. Не верьте ни слову!

Елена Яковлева, редактор сайта 01 марта 2022, 23:55

Больше видео
0:01:04
Телефонна розмова Зеленського і Байдена 01.03.2022
Усиление оборонной помощи и разрушительные санкции для РФ — о чем говорил Зеленский с Байденом
0:01:01
Атака на телевежу на Дорогожичах
В Киеве российская ракета попала в телебашню на Дорогожичах и Бабий Яр
0:01:32
Звернення Кличка перше березня
Киев — сердце Украины, будем биться! Обращение Виталия Кличка к киевлянам 01.03.22
Дмитро Комаров закликав росіян зупинитись
Включите голову и боритесь с фейками, которые вам навязывают российские власти: Дмитрий Комаров обратился к россиянам
Смотреть больше

Последние видео
0:01:07
Інформаційні атаки Кремля та путінська пропаганда

Россия будет распространять лживую информацию о капитуляции Украины. Не верьте ни слову!
0:01:04
Телефонна розмова Зеленського і Байдена 01.03.2022
Усиление оборонной помощи и разрушительные санкции для РФ — о чем говорил Зеленский с Байденом
0:01:01
Атака на телевежу на Дорогожичах
В Киеве российская ракета попала в телебашню на Дорогожичах и Бабий Яр
0:01:32
Звернення Кличка перше березня
Киев — сердце Украины, будем биться! Обращение Виталия Кличка к киевлянам 01.03.22
0:00:59
Україна кандидат в Євросоюз
Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Як віддати дітей у польську школу
Какие требования к детям из Украины для поступления в польские школы
Дмитро Комаров закликав росіян зупинитись
Включите голову и боритесь с фейками, которые вам навязывают российские власти: Дмитрий Комаров обратился к россиянам
Безготівкові розрахунки
Почему сейчас важно рассчитываться картой, а не наличными
Умови перетину кордону
Пеший или железнодорожный путь: как украинцам пересечь границу со странами ЕС
0:09:05
виступ Зеленського у Європарламенті
Слезы и аплодисменты стоя. Историческое выступление Зеленского в Европарламенте
Больше видео
Телефонна розмова Зеленського і Байдена 01.03.2022
Читать дальше
Усиление оборонной помощи и разрушительные санкции для РФ — о чем говорил Зеленский с Байденом

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь