Россия будет распространять лживую информацию о капитуляции Украины. Не верьте ни слову!

Министерство обороны Украины предупреждает, что оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Намерены сломить сопротивление украинского народа и нашей армии.

Россияне могут устраивать перебои со связью и распространять лживую информацию о том, что украинские власти якобы согласились на капитуляцию. Могут даже распространять ложные документы и ролики.

Если увидите или услышите такую информацию — не верьте. Никто не сдается. Мы все боремся за победу.

Пока оккупанты продолжают рассказывать о том, что обстрелы ведутся исключительно по военным объектам, российские ракеты накрывают украинские города и все чаще попадают в жилые дома.

Смотри фотоподтверждение разрушения в Украине: последствия обстрелов.