Росія поширюватиме брехливу інформацію про капітуляцію України. Не вірте ні слову!

Міністерство оборони України попереджає, що окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Мають на меті зламати опір українського народу та нашої армії.

Росіяни можуть влаштовувати перебої зі зв’язком і поширювати брехливу інформацію про те, що українська влада нібито погодилася на капітуляцію. Можуть навіть поширювати фальшиві документи та ролики.

Якщо побачите чи почуєте таку інформацію — не вірте. Ніхто не здається. Ми всі боремося до перемоги.

Поки окупанти продовжують розповідати про те, що обстріли ведуться виключно по військових об’єктах, російські ракети накривають українські міста й усе частіше влучають у житлові будинки.

Дивися фотопідтвердження руйнування в Україні: наслідки обстрілів.