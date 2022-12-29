Психологическая помощь, трупы оккупантов и наши потери: калейдоскоп новостей из Бахмута с первых уст

Бахмут сейчас — главная тема для обсуждений между экспертами, политиками и простыми гражданскими. Но лучше всего о ситуации в городе могут рассказать только военные, которые уже месяцами выбивают оккупанта из украинских земель.

Что сейчас происходит на донецких широтах и сколько сил собрала РФ в Бахмуте — в студии Единого телемарафона Яне Брензей рассказал главный сержант танкового батальона механизированной бригады Максим Бутолин с позывным Молот.

По словам Молота, военные уставшие, но не сломленные и продолжают бороться за украинское будущее Бахмута. К тому же главный сержант признает: после победы всем украинским военным потребуется психологическая поддержка.

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Однако эти факторы не влияют на ход войны. Несмотря на погодные условия и сложности в передвижении, ВСУ неукоснительно выбивают оккупантов. А вот россияне терпят колоссальные потери: поля под Бахмутом усеяны трупами оккупантов. Это также влияет на их активность и настроение.

— Но есть разница по каждому отдельному направлению: где-то мы видим свежемобилизованных людей, а где-то — Вагнер.

Также Молот сказал, что невосполнимые потери несет и украинская сторона.

Но это война. Здесь нельзя к кому-то привыкать.

Откровенные ответы на вопросы о ситуации в Бахмуте слушай в нашем видео.

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