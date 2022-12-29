Психологічна допомога, трупи окупантів та наші втрати: калейдоскоп новин із Бахмута з перших уст

Бахмут нині — головна тема для обговорень експертами, політиками та простими цивільними. Та найкраще про ситуацію у місті можуть розповісти лише військові, які вже котрий місяць вибивають окупанта з українських земель.

Що зараз відбувається на донецьких широтах та скільки сил зібрала РФ у Бахмуті — у студії Єдиного телемарафону Яні Брензей розповів головний сержант танкового батальйону механізованої бригади Максим Бутолін на псевдо Молот.

За словами Молота, військові втомлені, але не зломлені та продовжують боротися за українське майбутнє Бахмута. До того ж головний сержант визнає: після перемоги усім українським військовим потрібна буде психологічна підтримка.

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Та ці фактори не впливають на хід війни. Попри погодні умови та складнощі у пересуванні, ЗСУ неухильно вибивають окупантів. А ось росіяни зазнають колосальних втрат: поля під Бахмутом всіяні трупами окупантів. Це також впливає на їхню активність та настрої.

— Але є різниця на кожному окремому напрямку: десь ми бачимо свіжомобілізованих людей, а десь — Вагнер.

Також Молот сказав, що непоправних втрат зазнає й українська сторона.

Але це війна. Тут не можна до когось звикати.

Відверті відповіді на питання про ситуацію в Бахмуті слухай у нашому відео.

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