Перебрасывают тысячи войск и технику. К чему готовятся российские оккупанты в Мариуполе

Впервые за полгода российские оккупанты перебросили в Мариуполь и район новые резервы. Об этом сообщили местные власти. По имеющимся данным, в новых подразделениях около 5 тыс. вражеских солдат. Перебрасывают россияне и технику, перемещают ПВО в городе и вокруг.

Россияне перебрасывают технику и резервы в Мариуполь: к чему готовятся

Российские оккупанты развертывают системы связи вдоль побережья от села Мелекино в направлении Бердянска. Советник городского головы временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко рассказал во время телемарафона, что происходит в Мариуполе сейчас.

Петр Андрющенко говорит, что Мариуполь и окрестные территории давно стали лагерем для подготовки резервов, которые перебрасывают на разные участки фронта. Россияне строят железную дорогу, усилили охрану, чтобы избежать диверсий.

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Если ничего не случится, не будет “хлопков” или подобного, в ноябре у нас есть шанс увидеть, как украинская железная дорога будет полностью интегрирована в российскую, — говорит Андрющенко.

Въезд на оккупированные территории Украины и РФ по украинским документам возможен только через два пункта пропуска. Закрытие Мариуполя станет блокадой для граждан, желающих вернуться в родной город или выехать с оккупированных территорий.

Россияне закрывают оккупированные территории для дальнейшего посещения украинцами, это логичный и присущий им шаг. С 16 октября это станет фактически невозможным, — говорит Петр Андрющенко.

Попасть на территорию России или выехать из нее с украинскими документами можно будет двумя путями — через аэропорт Шереметьево или через пропускной пункт в Литве.

Раньше мы рассказывали, какая наибольшая опасность для ВСУ от россиян.

Фото: Мариупольский городской совет

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