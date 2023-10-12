Перекидають тисячі військ та техніку. До чого готуються російські окупанти у Маріуполі

Уперше за півроку російські окупанти перекинули у Маріуполь та район нові резерви. Про це повідомила місцева влада. За наявними даними, у нових підрозділах близько 5 тис. ворожих солдатів. Перекидають росіяни і техніку, переміщують ППО у місті та довкола.

Росіяни перекидають техніку та резерви у Маріуполь: до чого готуються

Російські окупанти розгортають системи зв’язку вздовж узбережжя від села Мелекіне у напрямку Бердянська. Радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко розповів під час телемарафону, що відбувається у Маріуполі зараз.

Петро Андрющенко каже, Маріуполь та навколишні території давно стали табором для підготовки резервів, які перекидають на різні ділянки фронту. Росіяни будують залізницю, посилили охорону, щоб уникнути диверсій.

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Якщо нічого не трапиться, не “забавовнить” або подібного, в листопаді ми маємо шанс побачити, як українська залізниця буде повністю інтегрована в російську, — каже Андрющенко.

В’їзд на окуповані території України та і РФ за українськими документами можливий лише через два пункти пропуску. Закриття Маріуполя стане блокадою для громадян, які хотіли повернутися в рідне місто або виїхати з окупованих територій.

Росіяни закривають окуповані території для подальшого відвідування українцями, це логічний і притаманний їм крок. Від 16 жовтня це стане фактично неможливим, — каже Петро Андрющенко.

Потрапити на територію Росії або виїхати з неї з українськими документами можна буде двома шляхами — через аеропорт Шереметьєво або через пропускний пункт у Литві.

Раніше ми розповідали, яка найбільша небезпека від росіян для ЗСУ.

Фото: Маріупольська міська рада

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