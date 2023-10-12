Україна

Перекидають тисячі військ та техніку. До чого готуються російські окупанти у Маріуполі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 12 Жовтня 2023, 19:30

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