Завидовали нашим космическим успехам! Россияне уничтожили самый большой в мире радиотелескоп

Оккупанты уничтожили крупнейший в мире радиотелескоп низкочастотных волн, который исследовал галактики, а драгоценное оборудование разворовали.

Обсерватория располагалась недалеко от Балаклеи в Харьковской области. Раньше ученые наблюдали за Кассиопеей и изучали “черные дыры”.

Теперь же там нет крыши, обрушилось перекрытие между этажами. В одной из лабораторий работало еще советское оборудование, институт был построен 50 лет назад.

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В системном блоке остался цифровой приемник, очень драгоценная для радиоастронома вещь, разработанная в нашем институте и пять лет не имеющая аналогов в мире, — рассказывает сотрудник Радиоастрономического института НАН Украины Игорь Бубнов.

Российская армия захватила обсерваторию радиоастрономического института полгода назад, и, традиционно, путинский солдат оставил после себя разруху.

Война идет, но наука и учеба не должны исчезать из Украины. Каким должно быть образование во время войны — смотри в этом материале.

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