Заздрили нашим космічним успіхам! Росіяни знищили найбільший у світі радіотелескоп

Окупанти знищили найбільший у світі радіотелескоп низькочастотних хвиль, який досліджував галактики, а коштовне обладнання розікрали.

Обсерваторія розташовувалася неподалік Балаклії на Харківщині. Раніше ми розповідали, як тамтешні вчені спостерігають за Кассіопеєю та вивчають “чорні діри”.

Тепер там немає даху, обвалилося перекриття між поверхами. В одній із лабораторій працювало ще радянське обладнання, інститут побудували 50 років тому.

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У системному блоці залишився цифровий приймач, дуже дорогоцінна для радіоастронома річ, розроблена в нашому інституті. П’ять років вона не мала аналогів у світі, — розповідає співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України Ігор Бубнів.

Російська армія захопила обсерваторію радіоастрономічного інституту півроку тому, і, традиційно, путінський солдат залишив по собі розруху.

Війна йде, але наука та навчання не мають зникати з України. Якою має бути освіта під час війни — дізнавайся в матеріалі.

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