Украина

Райский коровник превратили в ад: харьковские фермеры показали последствия российской оккупации

Татьяна Доцяк 07 ноября 2022, 09:00

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