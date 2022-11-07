Райский коровник превратили в ад: харьковские фермеры показали последствия российской оккупации

Российские захватчики уничтожили крупную ферму в Харьковской области на 90%. Помещение разрушили, технику разграбили, а две тысячи коров убили.

До полномасштабной войны это было одно из крупнейших агропредприятий в Украине — здесь выращивали подсолнечник, пшеницу, производили сахар и выдаивали по 40 тонн молока в день от более трех тысяч коров.

Чтобы те лучше доились, даже обустраивали интеллектуальные коровники. Однако с приходом российской армии рай для животных превратился в ад — коровы просто умирали от голода и обстрелов.

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Сейчас здесь разруха и будто бы морг для животных — повсюду лежат мертвые туши.

Шестаково освободили от российских оккупантов в мае, но до сентября село постоянно обстреливали. Линия фронта была совсем рядом.

Несмотря на это, часть выживших животных удалось эвакуировать. Более месяца назад, после успешного контрнаступления ВСУ, сюда начали возвращаться работники. Но из нескольких сотен пока решились на это только несколько десятков.

Фермеры делают все возможное, чтобы хоть как-то восстановить агропредприятие и верят, что построят еще лучше.

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