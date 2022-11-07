Райський корівник перетворили на пекло: харківські фермери показали наслідки російської окупації

Російські загарбники знищили велику ферму на Харківщині на 90%. Приміщення зруйнували, техніку понівечили та розграбували, а дві тисячі корів убили.

До повномасштабної війни це було одне з найбільших агропідприємств в Україні — тут вирощували соняшник, пшеницю, виготовляли цукор та видоювали по 40 тонн молока на день з понад трьох тисяч корів.

Щоб ті краще доїлись, навіть облаштовували інтелектуальні корівники. Однак із приходом російської армії рай для тварин перетворився на пекло — корови просто помирали від голоду й обстрілів.

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Нині тут розруха та ніби морг для тварин — повсюди лежать мертві туші.

Шестакове звільнили від російських окупантів у травні, але до вересня село постійно обстрілювали. Лінія фронту була зовсім поруч.

Попри це, частину тварин, що вижили, вдалось евакуювати. Понад місяць тому, після успішного контрнаступу ЗСУ, сюди почали повертатись працівники. Але з кількох сотень поки що наважились на це тільки кілька десятків.

Фермери роблять усе можливе, щоб бодай якось відновити агропідприємство, та вірять, що побудують ще краще.

Читати на тему Знищили справу всього життя! Фермер із Запорізької області зі сльозами показує наслідки обстрілу Фермер із Запорізької області показав наслідки російського обстрілу свого господарства.

Він навів українську артилерію на свою власну ферму, аби ліквідувати російську техніку та солдатів, які її окупували. Дивись, як Олександр Кривошея втратив бізнес, але знищив окупантів.

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