Знищили справу всього життя! Фермер із Запорізької області зі сльозами показує наслідки обстрілу

Російська армія не лише цілить ракетами по житлових кварталах українських міст, а й продовжує підступно нищити сільське господарство.

Днями окупанти влучили ракетою в аграрне підприємство на Запоріжжі, завдавши чималих збитків.

Фермер пан Володимир зовсім спантеличений розоренням свого господарства та ледь стримує сльози. Загарбники понівечили справу всього життя просто на його ж очах.

Зараз також дивляться

Не пошкодували для цього навіть турбореактивної ракети. Вона знищила ангари із зерном та насінням.

А бетонні перекриття розчавили майже половину голів свиней. Ті, кому вдалось уціліти, поки що заблоковані під уламками.

Чи можна відновити підприємство — велике питання. На щастя, сам господар встиг заховатись у сусідній будівлі.

Вибуховою хвилею повибивало вікна. Передні стінки завалило. Спеціалісти вибухотехніки зібрали всі уламки. Попередньо, це була ракета Х-35, — каже Володимир.

Нині аграрій намагається врятувати бодай рештки вцілілого врожаю. А щойно полагодить техніку — вийде в поле сіяти озимину.

Непогода в минулому місяці мала серйозні наслідки для аграріїв. Соняшник гниє, а кукурудза ще стоїть. Дивись, як вплинув на аграрні культури дощовий вересень.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!