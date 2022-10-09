Врожай страждає від дощового вересня — чи вплине це на продовольчу безпеку України

Дощовий вересень не минув безслідно для аграріїв. Соняшник гниє, а кукурудза ще стоїть. Збір цих культур затягується на два тижні щонайменше, а то й на місяць.

Зараз українські рослини страждають від кошикової гнилі — це недуга, яка з’являється в соняшнику тоді, коли він перевантажений вологою.

Місяць дощів завдав чималої шкоди на сотнях гектарах агрофірм поблизу Вінниці. Тому врожайність цього року в рази менша.

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Від 800 кг з гектара до 1,5-2 тонни з гектара — це дуже розкішно цього року. Узагалі по Вінниччині нормальна урожайність — це по 3-4 тонни соняха з гектара, — каже директор агропідприємства Вадим Кричковський.

Цього року зростуть витрати для фермерів, бо той урожай, що вцілів, ще треба буде висушити. З кукурудзою те саме.

У Мінагрополітики визнають, що проблема є. Але на продовольчу безпеку це не вплине. Хліба, який уже зібрали, більш ніж достатньо.

Українці споживають чотири мільйони тонн на рік, а пшениці в нас до 50 мільйонів тонн (торішнього та нового врожаю). Тож вистачить і буде ще й на експорт.

Тобто голодні не будемо, а от економіка постраждає. Насамперед втратять фермери. До третини господарств і без того скоротили свої посіви, бо не мали вільних грошей.

А тепер і зовсім не бачитимуть сенсу у вирощуванні озимини. Поки що засіяли вп’ятеро менше, ніж у цей час торік. А це вже матиме відкладений негативний ефект.

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