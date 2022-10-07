Сімейні молочні ферми в Україні: як молоко рятує економіку

Вони працюють попри війну та заради перемоги. Незважаючи на складну ситуацію в країні, проект Сімейні молочні ферми, започаткований ще п’ять років тому заради підтримки молочної галузі та роботи селянам, не занепав, а навпаки розвивається.

Нині це 170 сімейних ферм у багатьох областях України. Вони нарощують виробництво молока, відкривають власні сироварні, поставляють на ринок якісну домашню молочку. Жодної ферми в областях, де немає активних бойових дій, не закрили.

Та нині, в умовах дорожнечі пального, добрив і кормів працювати складно. Хоча селяни не нарікають, головне, що є робота.

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Досі в нас є ферми в окупації в Миколаївській області, з якими немає зв’язку. Але війна навпаки людей об’єднала. А ми чим можемо так само їм допомагаємо, — розповідає керівниця проекту Наталія Немеришина.

Плани засновників проекту не змінилися — створити 5000 сімейних молочних ферм в Україні.

Тим часом українські аграрії дедалі сміливіше беруться за вирощування колись екзотичних для наших країн культур. У Черкаській області фермери вирощують спаржу. Дивись, як їм це вдається.