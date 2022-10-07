Семейные молочные фермы в Украине: как молоко спасает экономику

Они работают, несмотря на войну, и всё ради победы. Вопреки сложной ситуации в стране проект Семейные молочные фермы, основанный еще пять лет назад ради поддержки молочной отрасли и работы сельских жителей, не остановился, а наоборот развивается.

Сейчас это 170 семейных ферм во многих областях Украины. Они наращивают производство молока, открывают собственные сыроварни, поставляют на рынок качественную домашнюю молочку. Ни одна ферма в областях, где нет активных боевых действий, не была закрыта.

Но сейчас, в условиях большой цены на горючее, удобрения и корма, работать сложно. Хотя люди не жалуются, главное работа.

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До сих пор у нас есть фермы в оккупации в Николаевской области, с которыми нет связи. Но война людей объединила. А мы чем можем так же им помогаем, — рассказывает руководитель проекта Наталья Немеришина.

Планы учредителей проекта не изменились — создать 5000 семейных молочных ферм в Украине.

Тем временем украинские аграрии все смелее берутся за выращивание когда-то экзотических для наших стран культур. В Черкасской области фермеры выращивают спаржу. Смотри, как им это удается.