Урожай страдает от дождливого сентября — повлияет ли это на продовольственную безопасность Украины

Дождливый сентябрь не прошел бесследно для аграриев. Подсолнух гниет, а кукуруза еще стоит. Сбор этих культур затягивается на две недели не менее, а то и на месяц.

Сейчас украинские растения страдают от корзиновой гнили — это недуг, который появляется в подсолнечнике тогда, когда он перегружен влагой.

Месяц дождей нанес немалый ущерб на сотнях гектарах агрофирм вблизи Винницы. Поэтому урожайность в этом году в разы меньше.

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От 800 кг с гектара до 1,5-2 тонн с гектара — это очень роскошно в этом году. Вообще для Винницкой области нормальная урожайность — это по 3-4 тонны подсолнуха с гектара, — говорит директор агропредприятия Вадим Кричковский.

В этом году возрастут расходы для фермеров, потому что уцелевший урожай еще предстоит высушить. С кукурузой тоже самое.

В Минагрополитики признают, что проблема есть. Но на продовольственную безопасность это не повлияет. Хлеба, который уже собрали, предостаточно.

Украинцы потребляют четыре миллиона тонн в год, а пшеницы у нас до 50 миллионов тонн (прошлогоднего и нового урожая). Так что хватит и будет еще и на экспорт.

То есть, голодные не будем, а вот экономика пострадает. В первую очередь потеряют фермеры. До трети хозяйств и так сократили свои посевы, потому что не имели свободных денег.

А теперь и вовсе не будут видеть смысл в выращивании озимых. Пока засеяли в пять раз меньше, чем в это время в прошлом году. А это будет иметь отложенный негативный эффект.

Украинские фермеры могут получить гранты до 10 млн грн на закладку садов и теплиц в рамках новой программы єРобота. Читай подробности и кто может принять участие в конкурсе.

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