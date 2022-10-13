Уничтожили дело всей жизни! Фермер из Запорожской области со слезами показывает последствия обстрела

Российская армия не только целит ракетами по жилым кварталам украинских городов, но и продолжает коварно уничтожать сельское хозяйство.

На днях оккупанты попали ракетой в аграрное предприятие в Запорожской области, нанеся немалый ущерб.

Фермер Владимир очень озадачен разорением своего хозяйства и едва сдерживает слезы. Захватчики изуродовали дело всей жизни прямо на его же глазах.

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Не пожалели даже турбореактивной ракеты. Она уничтожила ангары с зерном и семечками.

А бетонные перекрытия раздавили почти половину голов свиней. Те, кому удалось уцелеть, пока что заблокированы под обломками.

Можно ли восстановить предприятие — большой вопрос. К счастью, сам хозяин успел спрятаться в соседнем здании.

Взрывной волной выбило окна. Передние стены завалили. Специалисты взрывотехники собрали все обломки. Предварительно это была ракета Х-35, — говорит Владимир.

Сейчас аграрий пытается спасти хотя бы остатки уцелевшего урожая. А как только починит технику — выйдет в поле сеять озимые.

Непогода в прошлом месяце имела серьезные последствия для аграриев. Подсолнух гниет, а кукуруза еще стоит. Смотри, как повлиял на аграрные культуры дождливый сентябрь.

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