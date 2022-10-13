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Уничтожили дело всей жизни! Фермер из Запорожской области со слезами показывает последствия обстрела

Андрей Почтев 13 октября 2022, 21:00

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