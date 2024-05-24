Уничтожение флота РФ онлайн, влияние Украины на политику врага и прогнозы — громкие заявления Малюка и Буданова

Проект UNITED24 стал глобальной инициативой поддержки Украины во время полномасштабного вторжения. Немало финансовых запросов в обеспечении военных и гуманитарных нужд закрывала фандрейзинговая платформа.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выступили на саммите UNITED24 23 мая 2024 года.

Руководители служб рассказали о планах по развитию технологий БПлА в Украине, поделились общими достижениями платформы, а также рассказали о достижениях СБУ и ГУР за два года полномасштабного вторжения России в Украину.

Кирилл Буданов обратил внимание, что благодаря украинским защитникам и помощи амбассадоров, за время полномасштабного вторжения уже треть Черноморского флота РФ уничтожена. А Василий Малюк подчеркнул, что впереди для россиян — очень много сюрпризов.

— Поверьте, Служба Безопасности Украины и все силы обороны не подведут! — обратился он на саммите UNITED24.

Использование надводных морских боевых дронов — это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли намного дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться.

Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и совершенствуемся, — отметил Василий Малюк.

— Дроны помогают спасать человеческие жизни. Чтобы это продолжалось, кто-то должен правильно управлять ими, — подчеркнул Буданов, акцентируя на постоянном совершенствовании украинских бойцов.

О морском дроне Sea Baby, его характеристики и методы применения, можешь прочитать в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.