Нужно более 500 дронов в месяц? Батальон Небесна кара показал, как уничтожает врага

Мы видели тысячи результативных видео от наших защитников, как FPV-дроны залетают к россиянам в блиндажи, уничтожают технику и спасают пленных. Небесна кара — батальон беспилотных систем в 54 ОМБр — каждый день уничтожает россиян и их технику дронами. Рассказываем о них больше.

Батальон Небесна кара выжигает россиян — чем можем помочь

Сожгли танк, два БТР и четыре мотолыги (МТ-ЛБ — многоцелевой тягач легкий бронированный — ред.) и две БМП, — говорит командир батальона Небесна кара с позывным Хорс.

Военные показывают многоразовые FPV — не ноу-хау, но у наших защитников их пока не так много. Он не разбивается об цель, а делает сброс и возвращается. Их выгоднее использовать, чем дроны-камикадзе.

Дронами гораздо проще попасть по движущимся целям. Поэтому операторы БпЛА и артиллеристы часто работают вместе.

Воинам нужны FPV-дроны. Они сейчас расходятся очень быстро. Помочь военным собрать на дроны ты можешь по этому номеру карты: 5168 7521 0124 8857.

В месяц батальону требуется не менее 500 дронов. Один экипаж за день боев использует около 20 дронов. Так что защитники просят приобщаться ко сборам на дроны, которые не только уничтожают врага, но и спасают пехоту.

Раньше мы рассказывали, как осужденные могут мобилизоваться в армию.

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