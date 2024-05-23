Треба понад 500 дронів на місяць? Батальйон Небесна кара показав, як нищить ворога

Ми бачили тисячі результативних відео від наших захисників, як FPV-дрони залітають до росіян у бліндажі, нищать техніку і рятують полонених. Небесна кара — батальйон безпілотних систем у 54 ОМБр — щодня нищать росіян та їхню техніку дронами. Розповідаємо про них більше.

Батальйон Небесна кара випалює росіян

Спалили танк, два БТР та чотири мотолиги (МТ-ЛБ — багатоцільовий тягач легкий броньований — ред.) та дві БМП, — каже командир батальйону Небесна кара на псевдо Хорс.

Військові показують багаторазові FPV — не ноу-хау, але у наших захисників їх поки не так багато. Він не розбивається об ціль, а робить скид і повертається назад. Їх вигідніше використовувати, ніж дрони-камікадзе.

Дронами значно простіше влучити по рухомих цілях. Тож оператори БпЛА та артилеристи часто працюють разом.

Воїнам необхідні FPV-дрони. Вони нині розходяться шалено. Допомогти військовим зібрати на дрони ти можеш за цим номером картки: 5168 7521 0124 8857.

На місяць батальйону потрібно щонайменше 500 дронів. Один екіпаж за день боїв використовує близько 20 дронів. Тож захисники просять долучатися до зборів на дрони, які не тільки нищать ворога, а й рятують піхоту.

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