Знищення флоту РФ онлайн, вплив України на політику ворога та прогнози — гучні заяви Малюка та Буданова

Проект UNITED24 став глобальною ініціативою з підтримки України під час повномасштабного вторгнення. Чимало фінансових запитів у забезпеченні військових та гуманітарних потреб закривала фандрейзингова платформа.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов виступили на саміті UNITED24 23 травня 2024 року.

Керівники служб розповіли про плани з розвитку технологій БпЛА в Україні, поділилися спільними досягненнями платформи, а також розповіли про досягнення СБУ і ГУР за два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Кирило Буданов звернув увагу, що завдяки українським оборонцям та допомозі амбасадорів, за час повномасштабного вторгнення вже третина Чорноморського флоту РФ знищена. А Василь Малюк наголосив, що попереду для росіян — дуже багато сюрпризів.

— Повірте, Служба Безпеки України та всі сили оборони — не підведуть! — звернувся він на саміті UNITED24.

Використання надводних морських бойових дронів — це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися.

Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося, — зазначив Василь Малюк.

— Дрони допомагають рятувати людські життя. Щоб це продовжувалося, хтось має ними правильно керувати, — наголосив Буданов, акцентуючи на постійному вдосконаленні українських бійців.

Про морський дрон Sea Baby, його характеристики та методи застосування, можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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