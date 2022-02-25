С маленькими детьми и на полу – ситуация в метро Киева

Наши журналисты сняли видео с киевского метро к утру 25 февраля. Фото, где люди нашли убежище в подземке, уже начали распространяться по сети, сравнивая ситуацию с Лондоном 1940 года.

Киевляне с детьми, своими домашними питомцами и рюкзаками, куда сложили всю жизнь через несколько минут.

На полу и в верхней одежде они решили держаться вместе и провести эту ночь в метро. Все стараются сохранять спокойствие, хотя и разговоры о новостях сверху не прекращаются.

Однако если вы сейчас находитесь дома, или же можете выходить на улицу и заметили странные метки на земле, читайте, как уничтожить систему сигналов российских войск.