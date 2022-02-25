З маленькими дітьми і на підлозі – ситуація у метро Києва

Наші журналісти зняли відео з київського метро на ранок 25 лютого. Фото, де люди знайшли притулок у підземці, вже почали поширюватись мережею, порівнюючи ситуацію з Лондоном 1940 року.

Кияни з дітьми, своїми домашніми улюбленцями та рюкзаками, куди склали все життя за кілька хвилин.

На підлозі та у верхньому одязі, вони вирішили триматись разом і провести цю ніч у метро. Усі намагаються зберігати спокій, хоч і розмови про новини “зверху” не припиняються.

Проте якщо ви зараз знаходитесь вдома, або ж маєте можливість виходити на вулицю і помітили дивні позначки на землі, читайте, як знищити систему сигналів російських військ.