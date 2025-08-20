Самая тяжелая жатва Украины — как это повлияет на продуктовую корзину украинцев

Жатва 2025 года стала самой сложной с начала полномасштабного вторжения. Аграрии получают меньшие прибыли, собранного урожая также меньше из-за заморозков, засухи, нашествия саранчи и российских обстрелов.

Народная депутат Лариса Билозир говорит: действительно, плохие погодные условия сказались на доходах как крупных, так и малых фермерских хозяйств, поэтому вопрос поддержки аграриев остается чрезвычайно актуальным.

Речь идет о 7 млрд грн на развитие аграрной сферы: для поддержки фермеров, развитие животноводства, мелиорацию и гранты на садоводство.

Первый заместитель председателя комитета ВРУ по регламенту и депутатской этике Сергей Евтушок также добавляет, что на урожайность повлияли погодные условия.

— В начале весны, мы помним, были поздние заморозки, и это ударило по урожайности. Некоторые фермеры пересаживали свою продукцию, сеяли дважды.

Есть инициативы по возмещению 50% стоимости фермерских приобретений государством. А также 50% на компенсацию затрат на работу на прифронтовых территориях, — добавляет Евтушок.

Эксперты также говорят, что сейчас многое зависит от погодных условий. На Западе страны еще будет холодно. В настоящее время государство также думает о правках к изменениям в бюджете 2025 и 2026 годов.

