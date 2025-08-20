Самая тяжелая жатва Украины — как это повлияет на продуктовую корзину украинцев

Жатва 2025 года стала самой сложной с начала полномасштабного вторжения. Аграрии получают меньшие прибыли, собранного урожая также меньше из-за заморозков, засухи, нашествия саранчи и российских обстрелов. Народная депутат Лариса Билозир говорит: действительно, плохие погодные условия сказались на доходах как крупных, так и малых фермерских хозяйств, поэтому вопрос поддержки аграриев остается чрезвычайно актуальным. Речь идет о 7 млрд грн на развитие аграрной сферы: для поддержки фермеров, развитие животноводства, мелиорацию и гранты на садоводство.Первый заместитель председателя комитета ВРУ по регламенту и депутатской этике Сергей Евтушок также добавляет, что на урожайность повлияли погодные условия. — В начале весны, мы помним, были поздние заморозки, и это ударило по урожайности. Некоторые фермеры пересаживали свою продукцию, сеяли дважды. Читать по теме 10 тысяч за гектар хлопка: правительство ввело программу поддержки аграриев Как фермеры могут получить помощь от государства? Рассказали в материале. Есть инициативы по возмещению 50% стоимости фермерских приобретений государством. А также 50% на компенсацию затрат на работу на прифронтовых территориях, — добавляет Евтушок. Эксперты также говорят, что сейчас многое зависит от погодных условий. На Западе страны еще будет холодно. В настоящее время государство также думает о правках к изменениям в бюджете 2025 и 2026 годов. На кошелек украинцев влияют цены на продуктовый набор. Когда подешевеют овощи и мясо, читай в нашем другом материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Продукты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter