Відео Україна

Найважчі жнива України — як це вплине на продуктовий кошик українців

Вікторія Мельник, журналістка сайту 20 Серпня 2025, 22:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь