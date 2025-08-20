Найважчі жнива України — як це вплине на продуктовий кошик українців

Жнива 2025 року стали найскладнішими від початку повномасштабного вторгнення. Аграрії отримують менші прибутки, зібраного врожаю також менше через заморозки, засуху, нашестя сарани та російські обстріли.

Народна депутатка Лариса Білозір каже: дійсно, погані погодні умови позначились на доходах як великих, так і малих фермерських господарств, тому питання підтримки аграріїв залишається надзвичайно актуальним.

Наразі йдеться про 7 млрд грн на розвиток аграрної сфери: для підтримки фермерів, розвиток тваринництва, меліорацію і гранти на садівництво.

Перший заступник голови комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок також додає, що на урожайність повпливали погодні умови.

— На початку весни, ми пам’ятаємо, були запізні заморозки й це вдарило по урожайності. Деякі фермери пересаджували свою продукцію, сіяли двічі. Читати на тему 10 тисяч за гектар бавовни: уряд запровадив програму підтримки аграріїв Як фермери можуть отримати допомогу від держави? Розповіли у матеріалі. Є ініціативи щодо покривання 50% вартості фермерських придбань державою. А також 50% на компенсацію витрат за роботу на прифронтових територіях, — додає Євтушок. Експерти також кажуть, що нині багато що залежить від погодних умов. На Заході країни ще буде холодно. Наразі держава також думає над правками до змін у бюджеті 2025 та 2026 років. На гаманець українців впливають ціни на продуктовий набір. Коли подешевшають овочі та мʼясо, читай в нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!