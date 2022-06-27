Украина

Сделаем все, чтобы РФ не угрожала никому: о чем говорили Владимир Зеленский с президентом Молдовы Маей Санду в Киеве

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 июня 2022, 20:01
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