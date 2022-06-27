Сделаем все, чтобы РФ не угрожала никому: о чем говорили Владимир Зеленский с президентом Молдовы Маей Санду в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Молдова Маей Санду в рамках рабочего визита чиновницы в Киев. После этого главы государств сделали заявления и ответили на вопросы представителей СМИ.

Владимир Зеленский отметил, что приезд Маи Санду уже стал знаковым после того, как Европейский Союз принял историческое решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС.

Я уверен, что благодаря успеху в европейской интеграции наши страны станут еще ближе. Обязательно будем обмениваться опытом на пути полноправного вступления в Европейский Союз.

Также президент Украины подчеркнул, что у наших стран общие угрозы, которые несет на наши земли Россия. Поэтому мы должны сотрудничать, чтобы противостоять агрессору и дать достойный отпор его посягательствам.

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Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Украина и Молдова будут усиливать сотрудничество в разных областях, в том числе гуманитарной, экономической, энергетической и политической. Также будет расти приграничное сотрудничество для приднестровского урегулирования и противостояния вторжению РФ.

Еще одним важным вопросом, который выносился на обсуждение, было энергетическое сотрудничество, что сейчас чрезвычайно важно для достижения независимости Европы от российских энергоносителей.

Удалось договориться об облегчении пересечения границы двух государств и создании новых транзитных путей, чтобы Украина могла экспортировать товары с помощью Молдовы.

Наши народы чувствуют, что только вместе мы можем преодолевать угрозу такого масштаба, как создала для нас Российская Федерация.

О чем говорила президент Республики Молдова Мая Санду

В свою очередь, президент Республики Молдова Мая Санду отметила, насколько сильно ценит устойчивость украинцев, которые борются за независимость и будущее.

Сражаясь за свою свободу, украинцы также борются за своих соседей в Европе. Мы в Молдове это понимаем и глубоко ценим.

Мая Санду подчеркнула, что Молдова и дальше будет помогать украинцам, которым пришлось оставить свои дома из-за войны. Также дружественная страна поддержит послевоенное восстановление, а президент будет способствовать сотрудничеству в реализации реформ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил на саммите Большой семерки. Читай, какие шаги предложил осуществить президент Украины, и какие новые санкции против РФ договорились ввести участники саммита государств G7.