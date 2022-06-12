Семеро смельчаков вывозили снаряды для ВСУ с горячих точек: как им удалось сделать почти невозможное

Семеро смельчаков в начале войны рискнули сделать почти невозможное – они добрались до складов с вооружением, в нескольких километрах от которых уже были позиции российских войск, и в нескольких рейсах успели вывезти почти все.

Мужчины знали, на эти цеха уже охотились оккупанты, из-за вероятности захвата и ракетных ударов по военным объектам, были мизерные шансы даже добраться до предприятия.

Под постоянной угрозой авиа и ракетных обстрелов вывозили снаряды в украинские Стугна, Корсары, Нептуны и системы залпового огня Ольха.

Напомним, что раньше мы рассказывали об Андрее Покрасе, который помог ВСУ.