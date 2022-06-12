Україна

Семеро сміливців вивозили снаряди для ЗСУ з гарячих точок: як їм вдалося зробити майже неможливе

Христина Величанська 13 Червня 2022, 00:30

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