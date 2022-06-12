Семеро сміливців вивозили снаряди для ЗСУ з гарячих точок: як їм вдалося зробити майже неможливе

Семеро сміливців на початку війни ризикнули зробити майже неможливе – вони дістались до складів з озброєнням, за кілька кілометрів від яких уже були позиції російських військ, та за кілька рейсів встигли вивезти майже все.

Чоловіки знали, на ці цехи вже полювали окупанти, через імовірність захоплення та ракетні удари по військових об’єктах, були мізерні шанси навіть дістатися підприємства.

Під постійною загрозою авіа та ракетних обстрілів вивозили снаряди до українських Стугн, Корсарів, Нептунів та систем залпового вогню Вільха.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про Андрія Покраса, який допоміг ЗСУ.