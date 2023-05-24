Указ президента чиновникам не аргумент? Семьи погибших спасателей не могут получить льготы

Бойцы специального авиационного отряда ГСЧС, которые несли службу 24 февраля 2022 года и одни из первых попавших под ракетный обстрел, погибли. У всех остались родные, у многих дети.

Семьи пытаются получить статус членов семьи погибшего, который точно не вернет и не компенсирует потери родного человека, но поможет получить льготы. Читай в нашем материале, почему семьи погибших спасателей не могут получить статус.

Семьи погибших спасателей не могут получить льготы

Родственников погибших сотрудников ГСЧС отправляют по кругу от одной структуры в другую. Так уже больше года. Факты ICTV попытались пройти все инстанции вместе с этими семьями — это не менее пяти структур.

Но ни они, ни мы до сих пор не услышали окончательного ответа: почему люди, служившие государству не один год, отдавшие свою жизнь на этой войне, должны добиваться такого статуса.

Родственники рассказывают о своих погибших сыновьях, мужьях, говорят — они любили свою работу всей душой. 24 февраля в 05:41 российская ракета прилетела в Нежинский аэродром. В командно-диспетчерском пункте и находились четверо служащих специального авиационного отряда ГСЧС.

Их звали Анатолий Вялый, Вадим Миколенко, Олег Москаленко, Игорь Козубенко и полицейский Александр Яцык. Родные до последнего надеялись, что мужчины не берут трубку, потому что много работы. Все они погибли.

От президента посмертно получили награды — орден За мужество 3-й степени, пенсию, помощь, но родные спасателей пытаются получить еще один важный документ — удостоверение члена семьи погибшего.

Он дает льготы, в частности, детям при поступлении на общежитие и обучение. В соцстрахе говорят, что военное положение было введено в 05:30, в 05:41 мужчины погибли, а за 11 минут должен был быть издан приказ, согласно которому мужчин должны были перевести с дежурства на военное положение.

Также говорят, что документов у семьи недостаточно. Не хватает доказательств, что они несли службу по защите родины. Начальница управления труда и социальной защиты населения Нежинского городского совета Валентина Кулинич говорит:

Должны быть выводы ВЛК, которые связывают смерть особы с этими обстоятельствами.

Родные эти справки показывают, причина смерти — российская ракета. В постановлении написано “смертельная травма, связанная с исполнением служебных обязанностей с участием в боевых действиях или обеспечением осуществления мер по национальной безопасности и обороне, отпором и сдерживанием российской агрессии”.

Командование отряда говорит, что все документы, которые могли выдать — выдали. Семье Миколенко сначала дали статус, а через 10 дней отобрали его. Дальше вопрос к Министерству ветеранов.

Сейчас семьям никто окончательно не сказал, что делать дальше, чтобы вопрос сдвинулся. Только отправляют из одной службы в другую. Выходит, что слова Указа президента, которым наградили спасателей, не убедительны для наших чиновников.

В Минветеранов пока молчат. Но мы ждем ответа, потому что кто-то должен помочь семьям погибших.

Раньше мы рассказывали, как получить выплаты за погибшего военного.

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