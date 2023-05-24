Указ президента чиновникам не аргумент? Чому родини загиблих рятувальників не можуть отримати пільги

Бійці спеціального авіаційного загону ДСНС, які несли службу 24 лютого 2022 року і одні з перших потрапили під ракетний обстріл, загинули. У всіх залишилися рідні, у багатьох діти.

Сім’ї намагаються отримати статус члена родини загиблого, який точно не поверне та не компенсує втрати рідної людини, але допоможе мати пільги. Читай у нашому матеріалі, чому родини загиблих рятувальників не можуть отримати статус.

Родини загиблих рятувальників не можуть отримати пільги

Родичів загиблих співробітників ДСНС відправляють по колу від однієї структури до іншої. Так уже понад рік. Факти ICTV спробували пройти всі інстанції разом із цими сім’ями — це щонайменше п’ять структур.

Але ані вони, ані ми досі не почули остаточної відповіді: чому люди, які служили державі не один рік, які віддали свої життя у цій війні, мають добиватися такого статусу.

Родичі розповідають про своїх загиблих синів, чоловіків, кажуть — вони любили свою роботу всією душею. 24 лютого о 05:41 російська ракета прилетіла в Ніжинський аеродром. У командно-диспетчерському пункті і були четверо службовців спеціального авіаційного загону ДСНС.

Їх звали Анатолій В’ялий, Вадим Миколенко, Олег Москаленко, Ігор Козубенко та поліціянт Олександр Яцик. Рідні до останнього сподівалися, що чоловіки не беруть слухавку, бо багато роботи. Всі вони загинули.

Від президента посмертно отримали нагороди — орден За мужність 3-го ступеня, пенсію, допомогу, але рідні рятувальників намагаються отримати ще один важливий документ — посвідчення члена родини загиблого.

Він дає пільги, зокрема дітям під час вступу на гуртожиток та навчання. У соціальній службі кажуть, що воєнний стан був уведений о 05:30, о 05:41 чоловіки загинули, а за 11 хвилин мав видатися наказ, в якому чоловіки мали перевестися з чергування на воєнний стан.

Також кажуть, що документів у родини недостатньо. Не вистачає доказів, що вони несли службу із захисту Батьківщини. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради Валентина Кулініч каже:

Повинні бути висновки ВЛК, які пов’язують смерть особи з цими обставинами.

Рідні ці довідки показують, причина смерті — російська ракета. У постанові написано “смертельна травма, пов’язана з виконанням службових обов’язків з участю в бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі й стримування російської агресії”.

Командування загону каже, всі документи, які могли видати — видали. Родині Миколенків спочатку дали статус, а за 10 днів відібрали його. Далі питання до Міністерства ветеранів.

Нині родинам ніхто остаточно не сказав, що робити далі, щоб питання зрушилося. Лише відправляють з однієї служби до іншої. Виходить, що слова Указу президента, яким нагородили рятувальників, не переконливі для наших чиновників.

У Мінветеранів поки мовчать. Але ми чекаємо відповіді, бо хтось має допомогти родинам загиблих.

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