Шах и мат от украинской дипломатии: какие победы продолжает приносить этот фронт

В Украине сразу несколько фронтов, и все они надежно закрыты нашими людьми, ежедневно работающими для общей цели.
Украинская дипломатия одержала очередные победы на своей линии фронта. О каких победах идет речь, читайте дальше.
Россия выдвинула требования оплачивать свой газ в валюте рубля, на что министры энергетики Большой семерки ответили однозначно.
Они отклонили такое дерзкое требование РФ.
Все они должны покинуть страну в течение пяти дней.
Компания самых высоких строений Z-Towers в Риге сменила название на Zunda Towers.
ЕБРР не хочет сотрудничать со странами из-за развязавшейся войны в Украине, полномасштабного вторжения на ее территории России.
Национальная авиакомпания SriLankan Airlines Limited больше не будет совершать рейсы на территорию РФ.
Их можно получить, если человек инвестирует в экономику этой страны большую сумму денег.
Тем не менее Европейская Комиссия призвала немедленно остановить подобные схемы получения гражданства и пересмотреть ранее выданные золотые паспорта гражданам РФ.
Также ввела строгую проверку схем, связанных с получением гражданства.
Их государственные средства перестанут поступать в стратегически важные для России университеты и компании.
$10 млн собрала волонтерская организация США United Help Ukraine. Эти деньги будут отправлены на гуманитарную помощь украинцам.
А фонду Razom for Ukraine в США удалось собрать $20 млн.
На сумму €163 тыс. Из Словении в Украину прибыла материально-техническая помощь.
Но это еще не все, читайте, чем завершились очередные переговоры России и Украины 29 марта.