Шах и мат от украинской дипломатии: какие победы продолжает приносить этот фронт

В Украине сразу несколько фронтов, и все они надежно закрыты нашими людьми, ежедневно работающими для общей цели.

Украинская дипломатия одержала очередные победы на своей линии фронта. О каких победах идет речь, читайте дальше.

Победа дня

Россия выдвинула требования оплачивать свой газ в валюте рубля, на что министры энергетики Большой семерки ответили однозначно.

Они отклонили такое дерзкое требование РФ.

Депутинизация идет полным ходом

Пятеро российских дипломатов нарушили Венскую конвенцию в Северной Македонии.

Все они должны покинуть страну в течение пяти дней.

Российская Z уже ассоциируется со свастикой Гитлера, потому компании пытаются заменять эту букву в своих названиях.

Компания самых высоких строений Z-Towers в Риге сменила название на Zunda Towers.

Европейский банк Реконструкции и развития закрывает свои филиалы в России и Беларуси.

ЕБРР не хочет сотрудничать со странами из-за развязавшейся войны в Украине, полномасштабного вторжения на ее территории России.

Для РФ закрыто окно в мир

Теперь жителям России будет гораздо труднее добраться до Шри-Ланки. Ведь с 28 марта страна официально прекращает полеты в страну агрессора.

Национальная авиакомпания SriLankan Airlines Limited больше не будет совершать рейсы на территорию РФ.

Во многих странах ЕС существует практика получения иностранными гражданами золотых паспортов.

Их можно получить, если человек инвестирует в экономику этой страны большую сумму денег.

Тем не менее Европейская Комиссия призвала немедленно остановить подобные схемы получения гражданства и пересмотреть ранее выданные золотые паспорта гражданам РФ.

Также ввела строгую проверку схем, связанных с получением гражданства.

Fitch Ratings — международное рейтинговое агентство не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России.

Читать по теме Договор о гарантиях безопасности для Украины — какие требования предъявила украинская делегация Одним из возможных форматов окончания войны Александр Чалый назвал договор о гарантиях безопасности для Украины.

Правительства Великобритании и Ирландии останавливают финансирование в области исследований и инноваций.

Их государственные средства перестанут поступать в стратегически важные для России университеты и компании.

За дело погибшего юриста в российской тюрьме в 2009 году Австралия вводит санкции против 39 граждан России, причастных к этому делу.

Сотрудничество с Россией прекращают:

Япония, запретившая экспорт роскошных предметов на территорию страны агрессора. В действие решение вступит 5 апреля. Mubadala Investment Company – Инвестиционный фонд ОАЭ прекращает инвестиции. Bloomberg, один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, приостанавливает работу в России и Беларуси. В Ирландии лизингодатели полностью расторгли все договоры по авиакомпаниями.

Гуманитарная помощь

$10 млн собрала волонтерская организация США United Help Ukraine. Эти деньги будут отправлены на гуманитарную помощь украинцам.

А фонду Razom for Ukraine в США удалось собрать $20 млн.

На сумму €163 тыс. Из Словении в Украину прибыла материально-техническая помощь.

Но это еще не все, читайте, чем завершились очередные переговоры России и Украины 29 марта.