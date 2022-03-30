Шах і мат від української дипломатії: які перемоги продовжує приносити цей фронт

В Україні одразу декілька фронтів, й всі вони надійно закриті нашими людьми, які щодень працюють задля спільної мети.

Українська дипломатія здобула чергові перемоги на своїй лінії фронту. Про які перемоги йде мова, читайте далі.

Перемога дня

Росія висунула вимоги, оплачувати свій газ у валюті рубля, на що міністри енергетики Великої сімки відповіли однозначно.

Вони відхилили таку зухвалу вимогу РФ.

Депутінізація йде повним ходом

П’ятеро російських дипломатів порушили Віденську конвенцію у Північній Македонії.

Всі вони повинні покинути країну протягом п’яти днів.

Російська Z вже асоціюється зі свастикою Гітлера, тому компанії намагаються заміняти цю літеру у своїх назвах.

Компанія найвищих забудов Z-Towers у Ризі змінила назву на Zunda Towers.

А Європейський банк Реконструкції та розвитку зачиняє свої філії у Росії та Білорусі.

ЄБРР не хоче співпрацювати з країнами через розв’язану війну в Україні, повномасштабне вторгнення на її терени Росії.

Для РФ зачинене вікно у світ

Тепер жителям Росії буде значно важче дістатися до Шрі-Ланки. Адже з 28 березня країна офіційно припиняє польоти до країни агресора.

Національна авіокомпанія SriLankan Airlines Limited більше не буде здійснювати рейси на територію РФ.

В багатьох країна ЄС існує практика отримання іноземними громадянами золотих паспортів.

Його можливо отримати, якщо людина інвестує в економіки цієї країни велику суму грошей.

Проте Європейська Комісія закликала негайно зупинити подібні схеми отримання громадянства та переглянути раніше видані золоті паспорти громадянам РФ.

Також запровадила сувору перевірку схем пов’язаних з отриманням громадянства.

Fitch Ratings — міжнародне рейтингове агенство більше не публікуватиме дані про суверенний рейтинг Росії.

Читати на тему Договір про гарантії безпеки для України — які вимоги висунула українська делегація Одним із можливих форматів закінчення війни Олександр Чалий назвав саме договір про гарантії безпеки для України.

Уряди Великої Британії та Ірландії зупиняють фінансування у сфері досліджень та інновацій.

Їхні державні кошти перестануть надходити у стратегічно важливі для Росії університети та компанії.

За справу загиблого юриста у російській в’язниці у 2009 році Австралія вводить санкції проти 39 громадян Росії, що були причетні до цієї справи.

Співпрацю з Росією припиняють:

Японія, яка заборонила експорт розкішних предметів на територію країни агресора. В дію рішення вступить п’ятого квітня. Mubadala Investment Company — Інвестиційний фонд ОАЕ припиняє інвестиції. Bloomberg, один з провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків призупиняє роботу в Росії та Білорусії. В Ірландії лізингодавці повністю розірвали всі договори з авіакомпаніями.

Гуманітарна допомога

$10 млн зібрала волонтерська організація США United Help Ukraine. Ці гроші відправлять на гуманітарну допомогу українцям.

А фонду Razom for Ukraine у США вдалося зібрати $20 млн

На суму €163 тис. Зі Словенії в Україну прибула матеріально-технічна допомога.

Та це ще не все, читайте чим завершилися чергові переговори Росії та України 29 березня.