Шах і мат від української дипломатії: які перемоги продовжує приносити цей фронт

В Україні одразу декілька фронтів, й всі вони надійно закриті нашими людьми, які щодень працюють задля спільної мети.
Українська дипломатія здобула чергові перемоги на своїй лінії фронту. Про які перемоги йде мова, читайте далі.
Росія висунула вимоги, оплачувати свій газ у валюті рубля, на що міністри енергетики Великої сімки відповіли однозначно.
Вони відхилили таку зухвалу вимогу РФ.
Всі вони повинні покинути країну протягом п’яти днів.
Компанія найвищих забудов Z-Towers у Ризі змінила назву на Zunda Towers.
ЄБРР не хоче співпрацювати з країнами через розв’язану війну в Україні, повномасштабне вторгнення на її терени Росії.
Національна авіокомпанія SriLankan Airlines Limited більше не буде здійснювати рейси на територію РФ.
Його можливо отримати, якщо людина інвестує в економіки цієї країни велику суму грошей.
Проте Європейська Комісія закликала негайно зупинити подібні схеми отримання громадянства та переглянути раніше видані золоті паспорти громадянам РФ.
Також запровадила сувору перевірку схем пов’язаних з отриманням громадянства.
Їхні державні кошти перестануть надходити у стратегічно важливі для Росії університети та компанії.
$10 млн зібрала волонтерська організація США United Help Ukraine. Ці гроші відправлять на гуманітарну допомогу українцям.
А фонду Razom for Ukraine у США вдалося зібрати $20 млн
На суму €163 тис. Зі Словенії в Україну прибула матеріально-технічна допомога.
Та це ще не все, читайте чим завершилися чергові переговори Росії та України 29 березня.