Оккупанты готовят третью волну штурмов? Какая ситуация в Авдеевке 3 ноября

Ситуация возле Авдеевки остается напряженной. Начальник Авдеевской городской администрации Виталий Барабаш рассказал Вадиму Карпьяку об актуальной ситуации в городе.

Какая ситуация в Авдеевке 3 ноября 2023

Барабаш отметил, что сегодня утром, 3 ноября, были зафиксированы единичные хаотические прилеты по городу. Также был зафиксирован матированный обстрел старой части города.

— К сожалению, есть раненые: женщина и мужчина пожилого возраста. Это были мать и сын. Они получили ранения в результате авиабомбового удара, их доставили в больницу, — акцентировал Барабаш.

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По его словам, враг бьет по городу из всего имеющегося вооружения. За прошедшие сутки произошло более 40 массированных обстрелов. Не утихают стрелковые бои, наступает пехота. Оккупанты пытаются окружить город.

Барабаш сообщил, что ожидается третья волна штурмов. Враг имеет определенные накопления. Российских военных очень много.

Об эвакуации гражданских из Авдеевки

По словам Барабаша, люди не очень охотно выезжают из Авдеевки. Их уговаривают не ждать, а уезжать пока есть возможность. В городе остается 1583 человека. Есть люди, записанные на эвакуацию на несколько дней вперед. Пока погодные условия не влияют на подвоз помощи в город, проблемой остаются обстрелы.

К сожалению, некоторые регионы Украины находятся во временной оккупации, и россияне пытаются установить там свои порядки. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Мелитополе и как там оккупанты вербуют местных.

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