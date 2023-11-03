Україна

Окупанти готують третю хвилю штурмів? Яка ситуація в Авдіївці 3 листопада

Богдана Макалюк, журналістка сайту 03 Листопада 2023, 15:00
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0:05:55
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0:06:02
Ситуація в Авдіївці сьогодні 3 листопада 2023: що відомо
Окупанти готують третю хвилю штурмів? Яка ситуація в Авдіївці 3 листопада
0:09:40
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