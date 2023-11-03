Окупанти готують третю хвилю штурмів? Яка ситуація в Авдіївці 3 листопада

Ситуація поблизу Авдіївки залишається напруженою. Начальник Авдіївської міської адміністрації Віталій Барабаш розповів Вадиму Карп’яку про актуальну ситуацію в місті.

Яка ситуація в Авдіївці 3 листопада 2023

Барабаш зазначив, що сьогодні зранку, 3 листопада, були зафіксовані поодинокі хаотичні прильоти по місту. Також був зафіксований обстріл старої частини міста.

— На жаль, є поранені: жінка та чоловік похилого віку. Це були мати та син. Вони зазнали поранень внаслідок авіабомбового удару, їх доправили до лікарні, — акцентував Барабаш.

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За його словами, ворог б’є по місту з усього наявного озброєння. За минулу добу відбулося понад 40 масованих обстрілів. Не вщухають стрілецькі бої, наступає піхота. Окупанти намагаються оточити місто.

Барабаш повідомив, що очікується третя хвиля штурмів. Ворог має певні накопичення. Російських військових дуже багато.

Про евакуацію цивільних з Авдіївки

За слова Барабаша, люди не дуже охоче виїжджають з Авдіївки. Їх вмовляють не чекати, а виїжджати поки є можливість. У місті залишається 1583 людини. Є люди записані на евакуацію на кілька днів вперед. Поки погодні умови не впливають на підвезення допомоги в місто, проблемою залишаються постійні обстріли.

На жаль, деякі регіони України перебувають в тимчасовій окупації, і росіяни намагаються встановити там свої порядки. Раніше ми розповідали, яка ситуація у Мелітополі та як там окупанти вербують місцевих.

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