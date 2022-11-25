Самая горячая точка на фронте: какая ситуация в Бахмуте сейчас

В настоящее время украинские военнослужащие отбили у россиян более 50% территорий, которые РФ оккупировала с 24 февраля. Каждый день мы следим за картой боевых действий на фронте и поддерживаем наших защитников, кто как может. Самая горячая и сложная сейчас ситуация в Бахмуте Донецкой области.

Военнослужащий ВСУ Владимир Ращук рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По словам Владимира, армия РФ несет большие потери, но имеет ресурс, чтобы их восстанавливать.

Россия воюет в Бахмуте “заградотрядовой” тактикой, посылая вперед только что мобилизованных и заключенных преступников.

Ситуация в Бахмуте

Известно, что российские оккупационные войска планировали захватить город в кольцо. По словам Владимира, “захлебнулись” в этой попытке сами. Несмотря на это, Бахмут без преувеличений остается самой горячей точкой на фронте Украины.

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— Погода усложняет условия, в которых мы воюем. Россияне постоянно пытаются совершить прорывы в город, обойти его.

Мы имеем дело с ПВК Вагнером, а они используют в боях абсолютно все оружие и технику. Там много военных, для которых война — это образ жизни.

Владимир Ращук все же уверяет: у ВСУ большие планы, о которых сейчас нельзя говорить. Но сейчас бои идут фактически за каждое дерево или куст этой земли.

“Заградотряды” войск РФ

Военный ВСУ говорит: Россия начинает смешивать опытных военных с пушечным мясом. Сначала, конечно, идут именно свежемобилизованные мужчины, а уже за ними вагнеровцы.

— Мы недавно взяли двух россиян в плен. Один из них рассказал много интересного: и о залоговых отрядах, и о том, что делают с мужчинами, отказывающимися воевать. Сейчас нам известно об около 900 военных на этот клочок земли.

А еще, по словам военного, практически половина всех военных врага просто мечтают сдаться в плен ВСУ.

А ВСУ ежесуточно уничтожают все больше и больше оккупантов! Читай в нашем материале, сколько россиян стали “хорошими” за последние сутки.

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