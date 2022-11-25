Россияне не могут нас сломать полным блекаутом, как бы им этого ни хотелось. Не могут победить нашу армию на фронте, не могут одолеть веру украинцев в победу. Не удастся никогда. Ибо с каждым ракетным ударом желание довести эту войну до справедливого конца растет все больше и больше.

Идут уже двести семьдесят пятые сутки украинского сопротивления российскому нападению. Девять месяцев и один день борется Украина за свою независимость. О ситуации на фронте и достижения наших ВСУ традиционно информирует Генштаб.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Сейчас также смотрят

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

— территория, освобожденная от россиян. Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

— территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года. Серые участки — нуждаются в уточнении.

— нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

— временно захваченная оккупантами территория. Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

— Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны ISW внимательно следит за событиями на фронте Украины и комментирует свои наблюдения и данные.

По последним данным экспертов ISW, российские войска продолжают оборону на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

Актуальная карта боевых действий в Украине 25 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте / 3 Фотографии

Также известно, что российские войска продолжили наступательные действия вокруг Бахмута и Авдеевки, в то время как украинские вооруженные силы наступают в направлениях Кременная и Сватово.

На оккупированных территориях россияне и оккупационные чиновники продолжают переселять жителей и конфисковать их имущество, а Кремль продолжает криптомобилизацию с помощью других российских спецслужб.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 ноября 2022 года

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия, перемещает личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли два авиационных удара, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий.

Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Ясная Поляна Черниговской области и Басовка и Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении из приграничных районов Белгородской области противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелка, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. В районе населённого пункта Зеленое действовал вражеский ударный БпЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка Харьковской области; Площанка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка и Торецк Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий.

Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опросное, Маринка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары вблизи Спирного, Невельского и Каменки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняют захваченные ранее рубежи. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области и Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Щербаки и Каменское на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Привлек разнокалиберную артиллерию для обстрелов Приднепрянского Днепропетровской области; Михайловки, Качкаровки, Милово, Змиевки, Ивановки, Антоновки и Чернобаевки в Херсонской области и самого города Херсон.

По имеющейся информации, противник ужесточил контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск.

В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное, 22 ноября этого года, оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.

Из-за ракетной атаки россиян 23 ноября большинство городов Украины находятся в полном блекауте. Чтобы всегда оставаться на связи, граждане могут переключаться с одного мобильного оператора на другого: о национальном роуминге читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!